لمياء جمال تُحيي التراث التونسي على مسرح الأولمبيا

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة لمياء جمال سهرة من التراث التونسي على مسرح الأولمبيا في باريس في حفلٍ كامل العدد تحت عنوان: One Night in Tunisia. حيث قدمت أجمل الأغاني التراثية التونسية لأهمّ المطربين من بلدها.
وأطلت بفستانٍ طويل من اللون النحاسي من وحي التقليد التونسي، وغنّت "عرضوني زوز صبايا" لـ"صليحة"، "كي يضيق بيك الدهر" لـ"الصادق ثريا"، "قالوا زيني" لـ"عليا التونسية" ... وذلك إلى جانب نخبة من الفنانين الذين شاركوا أيضا بهذه الأمسية التونسية كلطفي بوشناك، سعاد ماسي، صبري مصباح، منير ترودي و لام.
هذا وتستعدّ "جمال" لتسجيل أغنية جديدة لم تفصح عن تفاصيلها بعد. علماً أنها ستشارك الجمهور بمحتوى خاص عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
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