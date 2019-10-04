فن ومشاهير

لمياء جمال تُحيي التراث التونسي على مسرح الأولمبيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements




اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة لمياء جمال سهرة من التراث التونسي على مسرح الأولمبيا في باريس في حفلٍ كامل العدد تحت عنوان: One Night in Tunisia. حيث قدمت أجمل الأغاني التراثية التونسية لأهمّ المطربين من بلدها.

وأطلت بفستانٍ طويل من اللون النحاسي من وحي التقليد التونسي، وغنّت "عرضوني زوز صبايا" لـ"صليحة"، "كي يضيق بيك الدهر" لـ"الصادق ثريا"، "قالوا زيني" لـ"عليا التونسية" ... وذلك إلى جانب نخبة من الفنانين الذين شاركوا أيضا بهذه الأمسية التونسية كلطفي بوشناك، سعاد ماسي، صبري مصباح، منير ترودي و لام. 

هذا وتستعدّ "جمال" لتسجيل أغنية جديدة لم تفصح عن تفاصيلها بعد. علماً أنها ستشارك الجمهور بمحتوى خاص عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.


Advertisements

969cd20ff1.jpg

55b1e97497.jpg

f2b075ff39.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لمياء جمال تُحيي التراث التونسي على مسرح الأولمبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا