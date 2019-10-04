







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُشارك الفنانة تانيا قسيس في لجنة تحكيم "Golden Voices" لاكتشاف المواهب إلى جانب مدير الكاستينغ الفرنسي الشهير برونو بربريس، وهو مكتشف مواهب The Voice فرنسا، Eurovision وأهم المسرحيات الغنائية.

تهدف هذه المسابقة إلى اكتشاف بعض المواهب اللبنانية وترشيحهم في انتاجات برونو بربريس المتعددة. وهي المسابقة الأولى في لبنان من تنظيم جمعية "Gift of Life" التي ترأسها السيدة لينا شهيّب وتعمل لتشجيع المواهب اللبنانية وفتح باب الفرص أمامهم ليبرعوا عالمياً.

تتألف لجنة التحكيم أيضاً من الفنان انطوني توما، الفنانة العالمية فانينا أرونيكا، الفنان جو قمبر إلى جانب رئيسة الجمعية لينا شهيّب.

يذكر أن "قسيس" هي مؤسّسة مدرسة TANIA KASSIS ACADEMY التي تجمع تلامذة من مختلف الأعمار على دراسة الموسيقى، وتنتج كل عام عدة حفلات فنية.



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