لهذا السبب قبلت لقب الزوجة الثانية ووصفت الحجاب باللوك.. حكايات صابرين في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحتفل الفنانة صابرين اليوم بعيد ميلادها الثاني والخمسين، وقد ولدت في 4 أكتوبر 1967، وتألقت في السينما والتلفزيون لتصبح واحدة من أهم نجمات مصر في العقدين الأخيرين.

نرصد لكم في هذا التقرير حكايات الفنانة صابرين:

حياتها الشخصية

الفنانة صابرين، هي ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف، وقد نشأت في أسرة عاكف المشهورة بألعاب السيرك، وكان والدها لاعب سيرك شهير وعمل لفترة دوبلير للفنان فؤاد المهندس.

بدأت صابرين التمثيل وهي في سن الرابعة، وذلك من خلال أدوار صغيرة، بعد ذلك كان لها تجارب عديدة مع الغناء وذلك في سن الثانية عشرة من عمرها وقدمت أغاني مثل "اعتذار وعلى دول يما"، وغيرها.

تفرغت صابرين للتمثيل، فيما تعد النقطة الهامة في حياتها في العام 1999، حين أُسند إليها تقديم شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل يروي حياتها الشخصية والذي حمل عنوان أم كلثوم، ورغم أنها حققت خلال المسلسل نجاحًا كبيرًا لكنها قررت اعتزال التمثيل وارتدت الحجاب ثم تفرغت لتقديم بعض البرامج الدينية.

في عام 2006 قررت العودة للعمل الفني، وذلك بمشاركتها في مسلسل "كشكول لكل مواطن"، واستمرت من بعده بالعمل الفني.

تزوجت الفنانة صابرين من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وأنجبا ابنهما "نور"، لكنهما انفصلا بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب.

بعد انفصالها بفترة تزوجت من طارق صادق وأنجبا "يوسف"، "علي"، و"عمر".

Advertisements

قبول الزوجة الثانية

ردت صابرين على سؤال بسمة في فقرة "قالوا عنك": "هل صابرين وافقت أن تكون الزوجة الثانية؟"، بقولها: "فعلاً قبلت أكون زوجة تانية لأن الزوجة الأولى أجنبية.. لو مصرية مكنتش هوافق".

وأضافت: "الزوجة الأجنيبة غيرنا.. حياتها وأهلها وطباعها تفرق عننا يا بسمة.. وأنتِ كنت شاهدة على الحوار من الأول".

انفعال بسبب الباروكة

قالت صابرين في ردها على سؤال "الباروكة والجدل الذي أثارته"، إن هناك لجان إلكترونية خصيصًا للحديث عن باروكتها، مشيرةً إلى أنها كل عمل تقوم به يتم إثارة الحديث عن باروكتها

وأضافت صابرين، خلال حديثها في برنامج "شيخ الحارة"، أنها يصطادون الأخطاء لها، وقالت للإعلامية بسمة وهبة: "أنت مالك تسأليني ليه على حجابي، أنا فنانة وجاية عشان أعمالي الهامة وليس من أجل الباروكة".

وتابعت صابرين بأنها فنانة غير محجبة، والحجاب ستايل ولوك ليس إلا.

الظهور الأول

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أول ظهور للفنانة صابرين وهي في سن الثانية عشر، في إحدى حلقات برنامج "بروفايل"، والذي كانت تقدمه الإعلامية فريال صالح وظهر معها فى الحلقة مع الراقصة المصرية نجوى فؤاد، والمخرج الراحل حسن الإمام.

عندما سألتها فريال صالح عن الغناء وأكثر المطربين التي تحب الغناء لهم قالت إنها تحب أن تغني للفنانة العظيمة وردة في أغنية "لولا الملامة" وقامت بتقليد طريقة غنائها، وكان من الطريف فى هذا اللقاء أنها تخطئ فى كلمة "وارفرف" وتقولها "افرفر" رغم أنهم صححوها لها أكثر من مرة خلال اللقاء، ورغم ذلك حازت على إعجابهم بشكل كبير، وطلب منها حسن الإمام في نهاية اللقاء بتمثيل أحد المشاهد الدرامية التي تبكى فيها كي تثبت موهبتها.