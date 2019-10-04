بالفيديو.. حكيم ينتهي من تسجيلات ألبومه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان حكيم، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" فيديو من كواليس تسجيل ألبومه الجديد.

كتب حكيم: "إحنا في الاستوديو دلوقتي بنقفل في الألبوم الجديد إن شاء الله، وعيد ميلاد أخويا وحبيب الكل صانع النجوم بجد الأستاذ فايز عزيز المنتج الفني الرائع، كل سنة وأنت طيب يا فايز".

اختار حكيم أغنية "سيبونا في حالنا" ليصورها على طريقة فيديو كليب، وتكون أولى الأغنيات المصورة من ألبومه الجديد.

"سيبونا في حالنا" كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، الأغنية تم تصويرها في القاهرة، من إخراج مازن نيازي.