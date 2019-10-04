في فيديو طريف: ابن بلقيس يركض مرتدياً قميص والده

أشعلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد لابنها تركي وهو يركض مرتدياً جلابية واسعة.

وأوضحت من خلال التعليق أن ما يرتديه ليس جلابية بل هو قميص والده. وأثارت بذلك موجة واسعة من التعليقات التي ركزت على طرافة الموقف.

وحقق الفيديو أكثر من 345 ألف مشاهدة في ساعات قليلة. ويشار إلى أن الفنانة أثارت الجدل في وقت سابق من خلال تغريدة نشرتها على حسابها في “تويتر”.

وجاء فيها: “من أبرز مواهبي السحرية، قدرتي على تحويل شخص مهم بحياتي إلى “مزهرية”.

وعلقت على ذلك الفنانة السورية أصالة: “كيف الطريقة؟” لتجيب بلقيس: “نهتم بنفسنا ونخرج مع حبايبنا واللي بيعزوا علينا ونغلق الكتاب المفتوح اللي عودناهم يقرونا بكل سهولة حتى يلفوا حوالين نفسهم وما يعودوا يفهمونا ونعاملهم على انهم ثانويين ويمكن مش موجودين بعد ما كانوا أساسيين”.