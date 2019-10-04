غادة رجب توضح سبب غيابها عن الساحة الفنية فترة طويلة

كشفت الفنانة غادة رجب سبب غيابها عن الساحة الفنية، وعدم طرحها ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية.
وأوضحت غادة، خلال تصريحاتها ببرنامج "عرب وود"، المذاع عبر فضائية "روتانا": "الظروف الإنتاجية الآن أصبحت أصعب من الأول، كما أن الوضع مختلف الآن من حيث الجمهور ومواقعالتواصل الاجتماعي".
وفيما يتعلق بنجاح أغانيها الخليجية، قالت، إنها طرحت 6 أغاني خليجية، وراء بعضها، وحققت نجاحًا كبيرة، وأهمها أغنية "يحتاجني".
وأكدت أن سر حبها للغناء جعلها تغني بأكثر من لهجة، وأن الميزة التيوهبها الله لها هي قدرتها على غناء بأكثر من لهجة.
ونوهت إلى أن أهم الأغاني في مشوارها الفني والقريبة على قلبها هي: "لماذا، وأبعد عني يا بن الناس، وأوقات بحن".
وأشارت غادة رجب إلى أن أغنية "أبعد عني يا بن الناس"، تلقتها هدية من الفنان العراقي كاظم الساهر، وتم التنازل تمامًا عنها وعن حقوقها كهدية لها.
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