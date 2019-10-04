مطالبة بإيقاف “العشق الممنوع”.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 09:58 صباحاً - لا شكّ ان مسلسل “​العشق الممنوع​” أحدث ضجّة كبيرة حين عرضه منذ سنوات، اذ انه حقق نسب مشاهدة عالية في تركيا والعالم العربي.

ورغم مرور سنوات عدّة عليه، تعرضه حاليا احدى الشاشات التركية، الا ان المفاجئة في ذلك هو قيام بعض الحركات المتطرفة بالمطالبة يإيقاف عرض المسلسل، نظرا لاعتباره انه لا يمثّل القيم في المجتمع التركي.

الجدير ذكره ان مسلسل “العشق الممنوع” سيعود من خلال فيلم سينمائي سيصوّر في الفترة المقبلة، وهو من بطولة النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ ومواطنتيه النجمتين ​بيرين سات​ و​هازال كايا​.