كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 09:58 صباحاً - ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” بإطلالة جديدة تماماً.
وأشارت إلى أنها قامت بقص شعرها وإلى أن اللوك الجديد يبدو مميزاً. وبالفعل أحدث الفيديو ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وحقق على احد تلك الحسابات أكثر من 72 ألف مشاهدة في مدة قصيرة بعد نشره.
وتراوحت الآراء بين من رأوا أن الشعر القصير يليق بها وبين من أشاروا إلى العكس. كذلك تناقل الناشطون فيديو آخر للفنانة بررت فيه سبب لجوئها إلى قص الشعر.
وذكر أنها تعتني دائماً به، إلا أنها واجهت مشكلة وتناولت لذلك الفيتامينات والمتممات منذ 6 أشهر. ولفتت إلى أن الجزء الأمامي من الشعر أصبح خفيفاً مقارنة بالأجزاء الأخرى مشبهة أياه بالعشة.
واضافت أنها قامت بقصه لكي يزداد ذلك الجزء كثافة. ويشار إلى أن الممثلة أحدثت ضجة في وقت سابق بعد ظهورها في مقطع مصور وهي تطبق قناعاً للعناية بالبشرة داكن اللون إذ شبهها بعض المتابعين بالمومياءالكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام الفضالة تتخلى أخيراً عن شعرها القصير.. شاهدوا كيف أصبحت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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