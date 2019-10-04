حسناء تركع أمام كارتيك اريان بالشارع وتطلب منه الزواج.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

فاجأت إحدى الفتيات المعجبات بالنجم الشاب بكارتيك آريان، بتصرف غريب وسط الشارع مما أصابه بحالة من الذهول.

الفتاة وبعد مشاهدها للنجم الشاب اقتربت منه ونزلت على ركبة واحدة أمام منزل الممثل، وطلبت منه الزواج، والتقاط صورة سيلفي معه.

وفقا للتقارير، فإن الفتاة ومجموعة من أصدقائها، كن يحرصن لمدة 15 يومًا، على الانتظار خارج منزل كارتيك من أجل التقاط صورة أو مجرد لمحة.

وبعد طول انتظار تحقق حلم المعجبات إلا أن واحدة منهن قامت بالركوع أمامه طالبة الزواج منه، والتقاط سيلفي معه.

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غالبًا ما ينتظر جمهور، ممثل Luka Chuppi في شوارع مومباي، ولكنه كان أول ممثل، تركع له فتاة هندية حسناء على ركبة واحدة أمام منزله، حيث فقد مقطع فيديو لفتاة تنزل على ركبتها الواحدة لكارتيك آريان على وسائل التواصل الاجتماعي.

في مقابلة سابقة، كشف كارتيك أن والدته كثيرًا ما تتلقى مكالمات حول اقتراحات زواجه التي تجعله في حالة من الإحراج.

اشتهر الممثل الشاب كارتيك آريان من خلال فيلم Sonu Ke Titu Ki Sweety، الذي جعل المخرجين يتسابقون للفوز بتوقيعه.

في الوقت يواعد الممثل في الوقت الحالي، الممثلة سارة على خان، حيث التقى الاثنان في ليلة جوائز، وهما لا ينفصلان منذ ذلك الحين.