محمد رمضان يستعد لدخول الأكشن مع «مو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم المصري محمد رمضان، للعمل للمرة الثانية مع المخرج حسين المنباوى فى فيلم جديد يحمل إسم “مو” وينتمى إلى أعمال الأكشن.

وكان رمضان قد عمل من قبل مع المخرج حسين المنباوي في فيلم “شد أجزاء” وتم طرحه فى دور العرض السينمائية منذ حوالى 4 سنوات، ومن المقرر الوقوف على التفاصيل الأولية خلال هذه الأيام وترشيح الفنانين المشاركين.

وتعاقد رمضان مؤخرا على فيلم “أسد أسود” وهو من تأليف محمد دياب، وإخراج خالد دياب، وحتى الآن فى مرحلة اختيار فريق العمل استعدادا للبدء فى تصويره.

ويعرض للنجم محمد رمضان حاليا فى السينمات فيلم “الكنز2” من بطولة محمد سعد وروبى وهند صبرى، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.