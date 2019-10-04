بعد تخليهما عن الحجاب.. شهيرة وسهير رمزي في عروض خبير الشعر العالمي الكسندر ترنوبل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقامت سيدة التجميل مرفت عطا الله بمشاركة زوجها الحسيني مهدي ورشة عمل لأكبر خبير لصناعة البواريك وعلاج تساقط الشعر في العالم الكسندر ترنوبل، وذلك بمول كايرو فيستيفال، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

الورشة شهدت حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام، ومنهم رجاء الجداوي، وسهير رمزي، وشهيره حمدي، وبوسي شلبي، والإعلامية رانيا وجيه، وأمينه منيب حفيدة مارى منيب وشقيقة المطرب الراحل عامر منيب، ولوسي أرتين، ودكتورة غاده حشمت، وليلى فاضل، وسمر حرم الفنان كمال الشناوي، والفنانة ماجده نورالدين، والفنانة نادية سلامة.

Advertisements

كما حضر عربي سيد، والشيخ أسامة الخياط وحرمه، وباسل سماقيه، وتاتووباميه أبوالفتوح، ومراد نصري وحرمه الإعلامية شيرين الدميري، وإيمان حربي

وبدأت الورشة بعرض استعراضي موسيقي، كما تضمنت فقرات لعرض البواريك في شو روسي، وفي النهاية أقيم حفل عشاء للضيوف.