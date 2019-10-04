نيكول سابا: “الدور اللي عاوز نيكول المفروض يجيلي”

متابعة بتجـــــــــــرد: تحدّثت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن الاستراتيجية الخاصة التي تتّبعها في سياستها الفنية.

وأكدت نيكول أنها لا تسعى إلى الوجود الفني لمجرد التواجد، بل تنتظر الدّور المناسب لتقديمه. وقالت نيكول سابا في تصريحات لها: “أشعر أن الدور اللي عاوز نيكول المفروض يجيلي وليس العكس”، ومن هذا المنطلق أنتظر الدور الجيد لأنني لا أسعي للوجود فنياً لمجرد التواجد. أنا أحرص على تقديم أدوار جيدة ومختلفة سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية”.

يذكر أن نيكول سابا قد شاركت في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتم فعالياته يوم الجمعة الماضية.

وكانت قد تألقت على السجادة الحمراء في المهرجان بفستان فضي مكشوف الصدر مع فتحة طويلة عند الساق، فنالت إطلالتها حيّزًا كبيرًا من تعليقات روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، ولفتت النجمة العالميّة باريس هيلتون الّتي علّقت من خلال حسابها الشخصي على موفع “إنستجرام” برمز شعلة النار.

على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا قريبًا لطرح أغنية جديدة، وبحسب مصادر خاصة بموقعنا ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.