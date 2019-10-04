نصف مليون مشاهدة لفيديو نادين نسيب نجيم وطفليها

متابعة بتجـــــــــــــرد: يبدو أن الممثلة نادين نسيب نجيم تحرص شخصيًا على توصيل طفليها إلى المدرسة في الصباح الباكر، وهو الأمر الّذي كشفت عنه في منشورٍ عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستجرام.

“صباح الخير مني ومن اولادي نحنا ورايحين على المدرسة”، بهذه الكلمات علّقت نادين نسيب نجيم على فيديو إلتقطته من داخل سيارتها، وسُمع صوتها وهي تطلب من ابنها جيوفاني إلقاء التحيّة على المتابعين.

وبصوتٍ خجول ومنخفض، قال ابن نادين نجيم “مرحباً”، أمّا ابنتها هافين فقالت بثقة “مرحباً مامي”، ونال الفيديو أكثر من نصف مليون مشاهدة على إنستجرام.