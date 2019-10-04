كريستيانو رونالدو يُلمّح إلى موعد اعتزاله.. ويكشف طموحاته بعد كرة القدم

متابعة بتجـــــــــــرد: لمّح أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو الحائز على جائزة بالون دور خمس مرات، الى احتمال اعتزاله ممارسة اللعبة في غضون عامين أو ثلاثة، وشدّد على خططه المستقبلية التي تمتد إلى ما هو أبعد من عالم الرياضة.

فخلال مقابلة مع SPORTbible ، كشف رونالدو أنه يعتزم أن يصبح مديراً تنفيذياً ناجحاً لعلامته التجارية، مشيرًا إلى أنه “حتى الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى لديهم حوافز تشجعهم على العمل لتحقيق أشياء جديدة. ”

وأضاف: “ما زلت أحب كرة القدم، أحب الترفيه عن الجماهير والأشخاص الذين يحبون كريستيانو، لا يهم العمر كل شيء يتعلق بالعقلية… في السنوات الخمس الأخيرة بدأت أستمتع برؤيتي خارج مجال كرة القدم من يعرف ماذا سيحدث في العام أو العامين المقبلين؟”.