إيرادات مخيبة في افتتاحية أحدث أفلام برابهاس

حقق الفيلم الهندي "سي را" إيرادات بلغت 1.5 كرور روبية (نحو 250 ألف دولار) في اليوم الأول لعرضه، 2 أكتوبر/تشرين الأول، وهو بمثابة تراجع شديد لافتتاحية أفلام النجم برابهاس.



فيلم "سي را" يعتبر أقل أفلام برابهاس من حيث إيرادات الافتتاحية، مقارنة بفيلم "ساهو" الذي حقق ٢٤ كرور روبية (نحو ٣.٤ مليون دولار) في اليوم الأول، وفيلم "باهو بالي" الذي حقق ٢٠ كرور روبية، أي ما يقرب من ٣ ملايين دولار.

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وجود الأسطورة أميتاب باتشان على ملصق الفيلم بجانب برابهاس لم يؤثر على شباك التذاكر، حيث إن الإعلان الترويجي لـ"سي را" لم يستطع جذب الجماهير في يومه الأول، مثلما هو الحال مع أفلام برابهاس السابقة.

إلا أن الإيرادات لم تمنع نقاد بوليوود من الإشادة بالفيلم من حيث الشكل والمضمون، ما يجدد الأمل في عودته إلى سباق شباك التذاكر مع أفلام "دريم جيرل" لأيوش مان كورانا، و"براستانام" لسانجاي دات.

"سي را" فيلم ملحمي بلغة "التيلجو" الهندية، من إخراج سوريندر ريدي وإنتاج رام شاران، وهو مصنف خيالي حركي، ومستوحى من حياة مقاتل الحرية "ناراسيمها ريدي"، وقد تكلف إنتاجه ٢٠٠ كرور روبية (نحو ٢٨ مليون دولار).