بعد أيام من زفافهما، جاستن وهايلي بيبر يتوجهان الى هذا المكان

تزوج المغني الكندي الشهير جاستن بيبر وعارضة الأزياء هايلي بالدوين، حبيبته منذ الصغر، للمرة الثانية يوم الاثنين الفائت، 30 أيلول/سبتمبر، في حفل فخم حضره الاهل والأصدقاء وذلك بمنتجع في منطقة جنوب كاليفورنيا.

وبعد أيام على هذا الاحتفال، توجه جاستن وهايلي الى الحديقة في لوس انجلوس للتنزه وتناول العشاء، حيث ظهرا في قمة الرومانسبة مع بعضهما.

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نذكر ان الثنائي قد تبادلا عهود الزواج خلال مراسم دينية حضرها الأهل ومشاهير من بينهم المغني إد شيران ونجمتا تلفزيون الواقع كايلي وكيندال جينر والمغني أشر والممثل أليك بالدوين عم هايلي.

وأقام بيبر وبالدوين مراسم زواج مدني بعيدًا عن الأنظار في نيويورك في ايلول/سبتمبر من العام الماضي.

وبدأت علاقة بيبر (25 عاما) ببالدوين (22 عاما) خلال مرحلة المراهقة المبكرة وكانا يترددان على نفس الكنيسة وأصبحت علاقة الحب بينهما جدية قبل عامين.