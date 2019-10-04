أغنية كنزة مرسلي تحصد هذا الرقم في أسبوع

بعد أقل من أسبوع على أطلاق شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أغنية النجمة كنزة مرسلي “La Casa Del Amor” أي “بيت الحب”، تخطى الكليب حاجز المليونين مشاهدة على قناة الشركة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

كنزة سعيدة بتحقيق هذا الرقم في وقت قصير، حيث قامت بنشر صورة لها مع رقم الـ “2 مليون مشاهدة” عبر حسابها على تويتر، ما دفع بالجمهور الى التعليق وتهنئتها على هذا النجاح مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

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الأغنية ايقاعية، مزيج بين اللهجة الجزائرية واللغة الاسبانية في آن، كلمات فطيمة فقراري، والحان وتوزيع DJ Adel وفينيكس.

الكليب حمل توقيع عادل سرحان الذي حافظ على عنصر الشباب في العمل، حيث قدّم كنزة بصورة راقية في عدة اطلالات عصرية.