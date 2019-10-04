رضوى الشربيني تلقن مصطفى أبو تورتة درسًا في الرجولة.. وهذه رسالتها لخطيبته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما توعدت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني المعروفة بمُهاجمتها للرجال بشكل مستمر، العريس المصري مصطفى أحمد الشهير في مصر بلقب مصطفى أبو تورتة، جعلته موضع حلقتها الجديدة حيث لقنته درسًا عن الرجولة في التعامل مع المرأة.

وقالت رضوى الشربيني، خلال تقديمها برنامجها "هي وبس" المعروف بتوجهه للرجال ودعمه للمرأة إن مصطفى أبو تورتة لم يتعلم معنى الرجولة وأن الرجل معقود بكلمته مضيفًة: "محدش علمك معنى الرجولة محدش علمك ولا دينك علمك فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، متعلمتش إن نهاية العلاقة لازم يكون فيها شرف وتكون بأدب وواضح إن محدش علمك عشان ماما مشيت ورا خالو الحقيقة إنت كنت عاوز تعملها فضيحة بجلاجل ولكن الله رفع ستره عنك".

وأضافت الإعلامية المصرية قائلًة: "بقيت أبو تورتة عبرة لمن تعتبر، وعرفت إن القوي فيه اللي أقوى منه، وكويس إن أنت عملت كده، كفاية إنك أخدت نصيبك مني ومن رجالة وبنات وشباب مصر والوطن العربي".

وتابعت "الشربيني" قائلًة: "أهو انت كنت عايز تقعدها في بيتها بفضيحة أهو أنت اللي اتفضحت ولو فيه بطة ماشية مش هترضى تبصلك".

واستطردت رضوى الشربيني: "أما بالنسبة لأهل الدرش، لو في عندك خال وأهل مثلًا فيهم 30 فرد مفيش فرد واحد من أهله قاله حرام عليك يا ابني واتقي الله وعندنا بنات ولو مش عايزها قولها تلغي الخطوبة بكرة واتقي الله".

وأتمت رضوى، "لو أنت بتقول إنها شتمت أمي أو طولت لسانها على أمي كان عليك أن تُنهي يا مؤدب بالمعروف وقول مش عايز أكمل خطوبة، واتكلي على الله من هنا ومفيش حد عاقل في الأهل عنده رحمة وقلب يقول لابنهم ارحم البنت وسمعتها".

وأردفت الإعلامية المعروفة بمهاجمتها للرجال قائلًة: "أنا مبسوطة من القصة دي لسبب واحد، إنك هتكون عبرة لمن يعتبر وعبرة لأي شبه راجل يفكر يفضح بنت هتكون هي دي نهايته ونتيجته".

وأحضرت الإعلامية رضوى الشربيني، "تورتة" على الهواء، ووجهت لها رسالة قائلًة: "حمد على سلامتك ياغالية اشكري الظروف اللي فرقته عنك واكرهي الظروف اللي قربته منك ربنا بيعوض وجايز ربنا يحظ في طريقك أشباه الرجال زي أبو تورتة وربنا هيرزقك براجل محترم يعوضك".

من جانبها أجرت رضوى الشربيني، مداخلة هاتفية بالفتاة المصرية نهال شعبان، صاحبة واقعة سرقة "التورتة" وهروب خطيبها، فقالت إنها نشرت منشورها لتكشف تفاصيل الواقعة على فيسبوك حتى تقدم النصيحة لغيرها.

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وعقبت نهال: "لكن أنا مش عايزة شهرة ولا أي حاجة، أنا الحمد لله عارفة قيمتي وسط أهلي وصحابي، والناس بترد عني، الفضيحة عمرها ما هتكون فضيحة لأني وسط أهلي وصحابي، الفضيحة للي سابني ومشي".

وردت الإعلامية رضوى الشربيني، قائلة: "هو ابن حلال طلبها ونالها بصي يا حبيبة قلبي ربك كبير وعظيم ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ده وقع في بركة مش في حفرة، ده انتهى ومش هيقوم منها تاني".

وقالت رضوى لنهال: "والنبي ما تزعلي نفسك هاتي بوسة أعملك إيه نفسك في إيه، أقسم بجلالة الله إللي هتقوليه دلوقتي هيحصل".

وقالت نهال: "خلاص أنا كده بقيت كويسة لما سمعت صوتك"، وقدمت الدعوة للإعلامية رضوى الشربيني باستضافتها في الإسكندرية لرؤيتهم، وقالت الإعلامية المصرية: "ورحمة أبويا لهجيلك الأسبوع الجاي إسكندرية واللي إنتي تعوزيه كله هعملهولك، بحبك وإنتي بنت جدعة وبـ100 راجل".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد دشنوا هاشتاغ مصطفى أبو تورتة وهي قصة تعود لفتاة تُدعى نهال نشرت قصتها مع عريسها في يوم خطوبتهما دون أن تعلم أن القصة ستتحول إلى قضية رأي عام، وستتصدر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت نهال إنها فوجئت يوم خطوبتها بمغادرة عريسها وعائلته بعد البوفيه وقبل تلبيس الشبكة وهروبهم، والغريب بالأمر أنهم سرقوا تورتة الخطوبة "قالب الحلوى".

وكشفت نهال عن قيام خطيبها مصطفى بطلب الشبكة قبل الحفل بحجة أنه يريد أن يلبسها إياها في الحفل، لتتفاجأ بهذا الأمر، وقد برر العريس وعائلته مُغادرتهم حفل الخطوبة بحجة مرض خاله.