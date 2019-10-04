ويندي ويليامز تدفع 250 ألف دولار لزوجها السابق.. ما السبب؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دفعت النجمة ومقدمة برامج "التوك شو" الشهيرة، ويندي ويليامز، 250 ألف دولار لزوجها السابق، المنتج كيفن هنتر مقابل ترتيبات معيشته الجديدة، حيث يتحرك طلاق الزوجين إلى الأمام.
,كانت علاقة ويندي البالغة من العمر 55 عامًا قد توترت بكيفن في وقت سابق من هذا العام بعد زواج استمر طويلًا عقب مزاعم بأن لديه طفل من امرأة أخرى.
والآن سلمت ويندي المبلغ لهنتر حتى يتمكن من "تأمين ترتيبات معيشة جديدة"، حيث يعرض منزل الزوجية للبيع، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وعُرض منزل ليفينجستون بنيو جيرسي الذي كان يعيش فيه الزوجان من قبل للبيع بسعر 1.895.000 دولار.
ولا يزال هنتر بحاجة إلى إخلاء المنزل، بينما انتقلت ويندي بالفعل وتعيش الآن في شقة فاخرة في نيويورك.
وفي الوقت نفسه، تحدثت ويندي عن الانفصال قائلة إنها لن تبقى عزباء لفترة طويلة، لأنها تنوي الزواج مرة أخرى.
وأصرت ويندي على أن زواجها المقبل سيكون "في ظل ظروف جديدة"، لأنها تريد أن تبقي منفصلة عن زوجها المستقبلي، الذي تقول إنه يجب أن يكون لديه "مهنة كاملة وأمواله الخاصة".
وأضافت: "أحتاج إلى رجل لديه مهنة كاملة وأمواله ووضعه الخاص، لا أريد أي شيء منه إلا حبه واحترامه".
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