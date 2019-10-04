هايدي موسى تعود بحفل قوي على مسرح معهد الموسيقى العربية

عادت نجمة ستار أكاديمي المطربة هايدي موسى، بعد غياب عن إقامة الحفلات بحفل جماهيري قوي على مسرح معهد الموسيقى العربية ضم معجبيها من جميع المحافظات، بالإضافة إلى حضور بعض الجماهير من دولة السعودية.

وشهد الحفل حضور عدد من المطربين والشعراء والملحنين على رأسهم محمد سراج، أحمد حسن راؤول، بلال محمد، طارق عبد الجابر وحرمه، على غزلان، أحمد عبد السلام، مصمم الأزياء السوري محمود عنتر.

جدير بالذكر أن "هايدي" تستعد لطرح أغنية رومانسية جديد خلال الفترة القادمة.

قد يهمك أيضاً :

هايدي موسى تعلن إهدائها أغنية"ملعوبة " للجمهور الخليجي