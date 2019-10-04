شكرا لقرائتكم خبر عن "عجبانى" ولا "وقت مش مناسب".. أحمد جمال يبحث عن اسم ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب أحمد جمال لطرح أغنية جديدة تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من ألبومه الجديد، وهى بعنوان "النهاية"، وقام بتصويرها بمدينة أثينا باليونان، وهى من توزيع الموسيقي وليد فايد، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، ولم يستقر جمال حتى الآن على اسم الألبوم بشكل نهائى، حيث حائر بين أغنيتى "عجباني" أو"وقت مش مناسب"، للإستقرار على أحدهما ليكون عنوانا للألبوم.

ويتعاون جمال فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، أما الملحنين فمنهم عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع مع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضيرات الألبوم على مدار سنة ونصف.

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وأحيا مؤخرا أحمد جمال عدة حفلات غنائية مؤخرا كان منها حفله بمهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وقدم خلال حفلاته العديد من أغانيه الشهيرة منها "إضحكى"، "ليله"، "على المزيكا"، "توكلنا على الله"، "النسيان"، "نشيد العاشقين"، "هوى يا هوى"، "حالة نادرة"، "تحيا مصر" كما غنى لوردة "مالى بالأحزان"، ولسيد مكاوى "حلوين من يومنا"، ولمحمد فوزى "اى والله".

وطرح المطرب أحمد جمال مؤخرا أغنية "النسيان" من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وهندسة صوتية محمد صقر، والأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد.