شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مغنية الأوبرا اليابانية الشهيرة شينوبو ساتو عن 61 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فى طوكيو عن وفاة مغنية الأوبرا اليابانية الشهيرة شينوبو ساتو عن عمر ناهز 61 عاما.

وذكر مكتب شينوبو التى اكتسبت شهرة عالمية بسبب مشاركتها فى عروض فى دور الأوبرا الشهيرة فى الولايات المتحدة وأوروبا ،أنها توفيت يوم الأحد وأقيمت جنازتها بمشاركتها بعض اقاربها فقط .

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ولم يكشف مكتب شينوبو عن سبب الوفاة كما لم يكشف عن السبب وراء تأجيل إعلان وفاتها.

وكان مكتب المغنية الشهيرة قد أعلن - قبل شهر - أنها لن تشارك فى موسم عروض الأوبرا الذى يمتد من شهر أكتوبر الحالى وحتى يناير المقبل بسبب المرض لكنه لم يكشف عن طبيعة مرضها.

ولدت شينوبو فى طوكيو وتخرجت فى كلية كونيتاشى للموسيقى ، ودرست فى ستوديو الاوبرا لوكالة الشئون الثقافية قبل ان تقدم أولى عروضها عام 1984، كما ارسلتها الحكومة اليابانية للدراسة فى مدينة ميلانو الايطالية.