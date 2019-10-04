شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مغنية الأوبرا اليابانية الشهيرة شينوبو ساتو عن 61 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فى طوكيو عن وفاة مغنية الأوبرا اليابانية الشهيرة شينوبو ساتو عن عمر ناهز 61 عاما.
وذكر مكتب شينوبو التى اكتسبت شهرة عالمية بسبب مشاركتها فى عروض فى دور الأوبرا الشهيرة فى الولايات المتحدة وأوروبا ،أنها توفيت يوم الأحد وأقيمت جنازتها بمشاركتها بعض اقاربها فقط .
ولم يكشف مكتب شينوبو عن سبب الوفاة كما لم يكشف عن السبب وراء تأجيل إعلان وفاتها.
وكان مكتب المغنية الشهيرة قد أعلن - قبل شهر - أنها لن تشارك فى موسم عروض الأوبرا الذى يمتد من شهر أكتوبر الحالى وحتى يناير المقبل بسبب المرض لكنه لم يكشف عن طبيعة مرضها.
ولدت شينوبو فى طوكيو وتخرجت فى كلية كونيتاشى للموسيقى ، ودرست فى ستوديو الاوبرا لوكالة الشئون الثقافية قبل ان تقدم أولى عروضها عام 1984، كما ارسلتها الحكومة اليابانية للدراسة فى مدينة ميلانو الايطالية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مغنية الأوبرا اليابانية الشهيرة شينوبو ساتو عن 61 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.