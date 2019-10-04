شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج عروض "ليالى عربية" بمهرجان مالمو بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد برنامج ليالي عربية ضمن فعاليات مهرجان مالمو والذي ينطلق اليوم الجمعة ويستمر حتي 8 أكتوبر الجاري عرض الفيلم المصري " تراب الماس" إخراج مروان حامد وهو الفيلم المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد مراد، حول قصة شاب يعيش حياة باهتة رتيبة، يعمل كمندوب دعاية طبية فى شركة للأدوية، ثم يتمكن بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية التى يروج لها، فى المنزل الذى يعيش فيه بصحبة والده القعيد، إلى أن تحدث جريمة قتل غامضة، تقلب الأحداث.

يتألف فريق فيلم "تراب الماس" من آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى وشيرين رضا والنجم القدير عزت العلايلى، وهو من إخراج مروان حامد.

ويشارك في برنامج ليالي عربية من تونس فيلم بورتو فرينا إخراج إبراهيم اللطيف وهو العمل الذي يدور حول التبني وذلك من خلال قصة بطلها "على" المتزوج بإمرأة فرنسية وبحكم عدم إنجابهما يرفض الزوج مسألة التبني مخيرا الزواج بابنة عمه "سارة"، فيعود إلى تونس للزواج بها لكنها ترفضه ويحمل الفيلم في نهايته العديد المفاجآت التي طرأت على الأحداث مثل اكتشاف علي أنه ابن غير شرعي.

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كما يعرض بالبرنامج فيلم العرب دشرة وهو العمل الذي يتناول قصة طالبة جامعية في تدعى ياسمين تدرس الصحافة وتعمل، مع أصدقاءها علي إيجاد حل للغز جريمة غامضة تعود إلى أكثر من 25 سنة، وتتعلق بامرأة وجدت مشوهة ومقتولة وسط الطريق، فينتهي بهم المطاف، بعد التحقيق، إلى قرية صغيرة تدعي "دشرة" معزولة وسط الغابة وهو من إخراج عبد الحميد بوشناق.