شكرا لقرائتكم خبر عن سونى تحتفل بـ ذكرى Zombieland بطرح جزء ثانى من العمل يوم 18 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أمس الأول الذكرى الـ 10 لطرح فيلم المغامرة والأكشن zombieland، حيث طرح يوم 2 أكتوبر من عام 2009، ومن إنتاج شركة سونى، فيلم " Zombieland " بطولة جيسي أيزنبرج، وودي هارلسون، ايما ستون، أبيجيل برسلين، آمبر هيرد، بيل موراي، ديريك جراف، ومن إخراج روبن فلايشر، وتأليف ريت ريس، وبول فيرنيك.

تدور الأحداث فى مستقبل خيالى حيث تتعرض الولايات المتحدة فيه لكارثة تحول معظم سكانها إلى زومبى، بينما يحاول الناجون المتبقون من البشر فعل أى شىء يبقيهم على قيد الحياة.

من بين الناجين الطالب الخجول كولومبوس، الذى يضع لائحة مكونة من 30 قاعدة يجب لكل من يريد أن ينجو بحياته أن يلتزم بها، وبالتالي يقرر كولومبوس أن يعود إلى مدينته القديمة بحثا عن والديه؛ ليعرف ما إذا كانا لا يزالان فى حالة طبيعية، وفى الطريق يقابل رجلا عنيفا يدعى تالاهاسى اللذى يقتل الزومبى، ويرحل بحثا عن الحلوى التى يفضلها.

وكان قد حقق الجزء الأول من العمل Zombieland إيرادات وصلت إلى 102 مليون دولار أمريكى.

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Zombieland

كما أنه من المقرر طرح الجزء الثانى من العمل يوم 18 أكتوبر من الشهر الجارى، ولم تقرر شركة سونى المنتجة طرح الجزء الثانى في نفس شهر عرض العمل الأول، ولكنها الصدفة، وسيطرح الجزء الثانى تحت اسم Zombieland: Double Tap.

ويدور الجزء الجديد من العمل حول انتقال كل من كولومبوس وتالاهاسي وويتشيتا وليتل روك إلى قلب أمريكا حيث يواجهون الزومبي المتطور، و باقى الناجين.

فيلم Zombieland: Double Tap من بطولة زوي ديوتش، ايما ستون، أبيجيل برسلين، بيل موراي، وودي هارلسون، روزاريو داوسون، أفان جوجيا، جيسي أيزنبرج، لوك ويلسون، دان أيكرويد، توماس ميددليتش، راشيل لوتريل، مايكل ويلكيرسون، جوليا فاسى، جيسيكا ميدينا، ومن إخراج روبن فلايشر، ومن تأليف ديف كالهام، ريت ريس، بول ويرنيك .