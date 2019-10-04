منظمو الجونة في ندوة الخليج 365 يكشفون أسباب كسبهم ثقة صناع السينما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - أدار الندوة - قسم الفن:

حررها - ضياء مصطفى:

تصوير - علاء أحمد:

تحدث انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، والفنانة بشرى رئيس عمليات المهرجان، عن كيفية اكتساب ثقة صناع السينما العربية، خلال ندوتهم بموقع "الخليج 365"، خاصة مع عرض فيلم آدم المغربي، وحلم نورا التونسي، في الجونة، وسط توقعات بعرضهما في مهرجاني مراكش وقرطاج.

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قال التميمي: "قبل الدورة الأولى وفي زيارتي لبيروت للقاء موزعين سينمائين، لقيت نظرة تصديق مهم، هناك عوامل أكدت لهم ذلك، لمعرفتهم بوجود المهندسين نجيب وسميح ساويرس، ليس على المستوى المادي، ولكن لكونهما نجاحين، كما أنهم يثقون بي وأمير رمسيس، ومدركين لتوجهنا، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية التي تضم قامات سينمائية، ونجاح عمرو منسي في الاسكواش ووجود بشرى، كلها عوامل أعطت ثقة فينا".

وأضاف: "قوة المفاجأة بسبب نجاح المهرجان في الدورة الأولى أعطي دفعة قوية، جعل الأمور أحسن، والثقة ازدادت".

وتابع: "في أول سنة قبل شهرين من المهرجان، سألوني معنا كام فيلم قلت 11 وهما 9 بس، وكنت أثق في جلب الفليمين، ممكن نجيب 40 فيلم، بس احنا طموحنا العالي في جودة الأفلام، ووصلنا لمعدل أفلام لم يسبق له لأي مهرجان دولي".

من جانبها، أوضحت بشرى أن انتشال التميمي تحدث باسم المهرجان بشكل احترافي، مضيفةً: "لكن من الإنصاف، أن بعض الأفلام جاءت للجونة ثقة في شخص إنتشال، على سبيل المثال فيلم آدم، في الدورة الحالية، وفيلم القضية 23، في الدورة الأولى، ولولا وجود انتشال لربما ضاعت هذه الأفلام".​