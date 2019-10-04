الأمريكية إليز ليبيك تستعد لطرح ألبوم "سقارة".. يضم أغاني باللهجة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتهت المطربة الأمريكية إليز ليبيك من تسجيل أغاني ألبوم جديد تحت عنوان "سقارة"، الذي تم إنتاجه في مصر، بالتعاون مع عدد كبير من صناع الأغنية المصريين، ويتضمن أغاني باللهجة المصرية، من توزيع المنتج ريتشارد الحاج وشبكة موسيقى.

الألبوم سيتم طرحه خلال أيام عبر قناة إليز ليبيك الخاصة على "يوتيوب".

أصدرت الشركة الموزعة للألبوم بيانًا، تضمن تصريحات لـ"إليز"، قالت فيها إن لألبوم الجديد مختلف ويمزج بين الموسيقي الغربية والعربية، وسيحمل العديد من المفاجآت، كونه مصري في كل تفاصيله، و قامت بالمشاركة في تلحينه كاملاً، وتعاونت خلاله مع فريق "بساطة" الغنائي، وتعتبره الأقرب إلى قلبها لأن كلماته تعبر عنها ولأنه رومانسي من الدرجة الأولى.

من ناحية أخرى، يستعد ريتشارد الحاج لطرح أغنية منفردة للفنانة فاطمة عيد، بعنوان "اضحك وسيبها"، كلمات أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني، توزيع عمرو عبدالفتاح، هندسة صوتية ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو.​