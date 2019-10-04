بالصور.. بلقيس فتحي تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تفاصيل جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

ظهرت بلقيس في الصور بإطلالة مميزة، حيث ظهرت بفستان طويل غلب عليه اللون الأسود، وبعض الألوان الزاهية. ولاقت الصور إعجاب محبي بلقيس.

طرحت الفنانة بلقيس فتحي فيديو كليب أغنيتها الجديدة "تعالى شوف" على قناتها بـ"يوتيوب"، وذلك بعد تصويرها في المغرب، وتعتبر أول أغنية لها باللهجة المغربية. ​