مدحت صالح ومي فاروق يحتفلان بانتصارات أكتوبر في شرم الشيخ

يحيي الفنان مدحت صالح بمشاركة الفنانة مي فاروق، والفنانة يسرا سعوف، مساء السبت 5 أكتوبر، حفل شبكة قنوات MBC مصر في مدينة السلام "شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء، احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يُقام الحفل في تمام العاشرة من مساء السبت، بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، ويمثل امتدادا للحفلات الغنائية والفنية التي تُقيمها شبكة قنوات MBC مصر في المناسبات الوطنية.

يقدم صالح خلال الحفل مجموعة مُنتقاه من أبرز وأجمل أعماله الفنية، منها: "ياللي رايح سينا"، و"النور مكانه في القلوب"، و"زي ما هي حبها"، و"قلب واحد"، و"كوكب تاني"، "ابن مصر".

وتغني مي مُختارات متنوعة من الأغاني: "فكروني"، و"مصر التي في خاطري"، و"يا حبيبتي يا مصر"، "طيب وأنا مالي"، و"يا شمس يا منورة"، و"سلم علي"، و"طاير يا هوا".

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أما يسرا فتقدم في فقرتها أغاني: "عيون القلب"، "هوا يا هوا"، "لولا الملامة"، "مشربتش من نيلها"، "أحلف بسماها وبترابها".

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