جلسة تصوير جديدة لإيمي سالم في لندن

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها. ظهرت إيمي في الصور بملابس كاجول أمام النادي الاجتماعي بلندن. وكان آخر ظهور للفنانة إيمي سالم في حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة.​ قد يهمك ايضاً: إيمي سالم تشن هجوم حاد على الفنانة غادة عبد الرازق

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