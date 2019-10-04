فريق واما فى ضيافة "قهوة أشرف" على "الحياة" الثلاثاء

القاهرة - لايف ستايل
يستضيف برنامج "قهوة أشرف"، الذى يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى، فريق واما، وذلك يوم الثلاثاء، عبر شاشة قناة "الحياة"، ضمن حلقات الموسم الثانى.
ويكشف أعضاء فريق واما، تفاصيل انطلاقهم، ومشوارهم الفنى، وأهم أعمالهم الفنية.
برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى، عبر شاشة قناة الحياة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويستضيف خلاله الفنانين للحديث عن العديد من الأمور الفنية ومشوارهم الفني.
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