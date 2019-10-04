شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة ABC تلغى Grand Hotel بعد موسم واحد من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة ABC مسلسل الدراما الصيفية Grand Hotel، وذلك بعد موسم واحد من عرضها، العمل الذى كان من إنتاج إيفا لونجوريا.

المسلسل بطولة النجوم ديمان بيتشير، روزلين سانشيز، دينيز تونز، براين كريج، ويندي راكيل روبنسون، لينكولن يون، شليم أورتيز، آن وينترز، كريس وارن، فيليز راميريز، وجوستينا أدورنو.

ويدور المسلسل حول فندق Riviera Grand وهو آخر فندق مملوك لعائلات في Miami Beach، ويدعى المالك سينياجو ميندوزا، وعائلته، ولكن تحت مظهر الفخامة والرقى التي تظهر على العائلة يوجد الفضائح الكثيرة، والضعف المالي، والأسرار العميقة المظلمة.

وكان قد بلغ متوسط الموسم الأول من المسلسل 0.50 في الفئة الديموجرافية العمرية من 18 إلى 49 عام، مما يعنى 2.72 مليون مشاهد، واحتل مسلسل Grand Hotel المرتبة العاشرة من أصل 14 مسلسل، وذلك سواء في العرض أو المشاهدة.

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عرض Grand Hotel لموسم واحد وتضمن على 13 حلقة، وتم بث حلقاته يوم 9 سبتمبر، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

وكانت قد قررت شبكة قنوات ABC الأمريكية، عرض الموسم الثالث من مسلسل الدراما الطبي The Good Doctor يوم 23 سبتمبر الجارى.

الموسم الثاني من " The Good Doctor" يبلغ متوسط مشاهداته 1.13 للسن بين 18-49 وحقق 6.78 مليون مشاهد، وبالمقارنة بالموسم الأول هذا أقل بنسبة 37٪ و 31٪ على التوالي، وكان كلا الموسمين لديهم 18 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

مسلسل The Good Doctor من إعداد وتأليف الثنائى ديفيد شور ودانيل دى كيم، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، فريدى هايمور، انتونيا توماس، نيكولاس جونزاليز، شوكو مودو، بو جاريت، هيل هاربر.

قصة المسلسل تدور فى إطار درامى حول طبيب شاب، يعانى من مرض التوحد، يتم تعيينه فى أحد المستشفيات الكبيرة، رغم عدم قدرته على التواصل مع باقى الأشخاص بشكل طبيعى، فهل يتمكن فعلاً من إنقاذ حياة المرضى.