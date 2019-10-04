16 أكتوبر.. طرح "أنت إيه" في دور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت الجهة المنتجة لفيلم "أنت إيه" طرحه بدور العرض السينمائي يوم 16 أكتوبر الجاري، وذلك بعد انتهاء كافة التجهيزات من مونتاج وميكساج وتصوير الأفيشات الدعائية، وتسليم النسخ النهائية لشركة التوزيع.

الفيلم مقتبس من فكرة فيلم Pk الهندي للفنان عامر خان الذي تم عرضه عام 2014، وتدور أحداثه في قالب درامي كوميدي.

"أنت إيه" سيناريو وحوار أشرف حسني ومحمود جاميكا، وإخراج هالة المدني وإنتاج بروميديا للإنتاج الفني، بطولة مجموعة من نجوم "مسرح مصر"، منهم: إبرام نشأت وحامد الشراب وسارة درزاوي، بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم: لطفي لبيب ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة وسامي مغاوري ونرمين ماهر.​