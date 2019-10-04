بالصور.. ستيفاني صليبا في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة ستيفاني صليبا، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، تفاصيل جلسة تصوير جديدة خضعت لها. علقت ستيفاني على الصور: "أغمض عينيك واترك الأمواج تنقلك حيث يتواجد الضوء". تعيش ستيفاني فترة تحضيرات لعملها المقبل، مع شركة "الصباح" استعدادًا لرمضان 2020 وذلك بعد عرض أكثر من عمل عليها في ظل النجاح الذي حققته في مسلسل "دقيقة صمت" مع الممثل السوري عابد فهد.

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