موجز "الفن": قمر ترقص بالمايو.. وطارق الشناوي يهاجم محمد هنيدي

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية قمر تثير الجدل برقصها بملابس البحر.. بالفيديو خاص "الفن"- عبير شمس الدين تكشف أمنياتها لعامها الجديد محمود العسيلي يتعرّض للسخرية بسبب تمارين اليوغا! بالصورة فنانة كويتية لأحد منتقديها: "القميص الذي أرتديه أغلى بكثير من صالة بيتكم" إليسا: "سرطان الثدي قضيتي وقصتي وكمان مصدر قوتي" طارق الشناوي يهاجم محمد هنيدي.. بسبب عادل إمام! المزيد المزيد

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