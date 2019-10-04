طلعت زكريا نجم السينما المصرية "منحوس" ببناته.. وآراؤه السياسية ورطتهموجز "الفن": قمر ترقص بالمايو.....

ميرنا وليد - بيروت - ​طلعت زكريا​ هو ممثل مصري ولد يوم 29 آذار/مارس عام 1960، في حي محرم بك في الإسكندرية.

تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، ثم عمل ضمن فرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية وعمل في أكثر من 30 مسرحية.

في بداية مشواره الفني قدّم طلعت زكريا عدداً من الأعمال التلفزيونية والمسرحية المتميزة، منها "جوز ماما" و"زهرة وأزواجها الخمسة" و"جائزة نوفل" و"إنسى اللي فات يا فرحات" و"أنا ومراتي ومونيكا" و"دور ري مي فاصوليا".

أهم أعمال طلعت زكريا

من أهم أعمال طلعت زكريا فيلم "​حاحا وتفاحة​" مع ​ياسمين عبد العزيز​ و​حسن حسني​، وشارك في فيلم "​سيد العاطفي​" مع تامر حسني وفيلم "إوعى وشك" مع أحمد عيد وأحمد رزق ثم فيلم "طباخ الريس" وهو أول بطولة مطلقة له.

ومن أهم بطولاته، والتي نال عنها الجوائز هي بطولته في فيلم "السيد أبو العربي" وشاركه البطولة هاني رمزي ووحيد سيف، ومن أفلامه أيضاً "أبو علي" مع كريم عبد العزيز ومنى زكي، ولديه فيلم "قصة الحي الشعبي".

طلعت زكريا واعتناؤه ب​هنا الزاهد​

إتجهت الأنظار نحو الممثلة المصرية هنا الزاهد وزوجها الممثل المصري ​أحمد فهمي​، بعد انتشار صور حفل زفافهما الأسطوري على صفحات الممثلة ​إيمي طلعت زكريا​، لم تكن وحدها من حضرت الحفل، بل حرص شقيقها عمر ووالدها طلعت زكريا على حضوره رغم انفصاله عن والدتها منذ شهور، بعد زواج استمر لأكثر من عشر سنوات، وكانت هنا الزاهد تؤكد دائمًا أن طلعت زكريا بمثابة والدها الروحي وأول من ساندها في دخول مجال التمثيل.

وظهر طلعت زكريا وملامح التعب والإرهاق واضحة على وجهه، وكان جالسًا طوال الوقت ولكن حرصت هنا على إلتقاط الصور معه ومع ولديه عمر وإيمي.

إلا أنّ هذه الفرحة لم تكتمل بعد تعرّض الزاهد لوعكة صحية، وكشف أحمد فهمي على حسابه الخاص أنها من الممكن أن تخضع لعملية جراحية في حال عدم تحسنها، وشعرا بالقلق لوجودهما بمفردهما في سنغافورة نتيجة ما حصل لعروسته الجديدة.

إلا أنه بعد أيام أكد طلعت زكريا أن هنا الزاهد خرجت بحمد الله من المستشفى، إذ كانت تعاني من مغص شديد في المعدة وحرارتها ارتفعت بشكل كبير، ودخلت في مرحلة قيء.

وأضاف أن الأطباء أكدوا أن هنا الزاهد أصيبت بفيروس، والحمد الله خضعت للعلاج وخرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية والاطمئنان عليها.

إصابة إبنته إيمي زكريا أقلقته

حادث هنا الزاهد لم يكن الوحيد الذي شغل طلعت زكريا بل حادث إبنته إيمي طلعت زكريا أيضاً، إذ تعرّضت لحادث مروري على أحد الطرق السريعة.

وأكد طلعت زكريا أنها لم تتعرض لأضرار كبيرة بل رضة بسيطة بسبب ارتطام سيارتها بشكل قويّ، نافياً كل ما تردد حول تدهور حالتها الصحية، ونافياً كذلك تعرضها لجروح، وتمنى زكريا من المواقع الإلكترونية أن تتحرى جيداً قبل نشر الإشاعات المسيئة، خاصة وأن أهالي المشاهير يشعرون أيضاً بقلق شديد عليهم بعد قراءة هذه الأخبار.

موقف طلعت زكريا من الثورة المصرية

في أيلول/سبتمبر عام 2007 أصيب طلعت زكريا بالتهاب حاد في أحد شرايين دماغه دخل على أثره في غيبوبة، ما أقلق الوسط الفني على صحته فأصدر الرئيس السابق محمد حسني مبارك أمراً بعلاجه على نفقة الدولة في الخارج، حتى تعافى وعاد مرة أخرى إلى العمل الفني، من خلال فيلم "طباخ الريس" الذي حقّق إيرادات كثيرة. وهذا الأمر جعل طلعت زكريا يدافع عن مبارك باستمرار ويهاجم الثورة المصرية، الأمر الذي أدى إلى تدهور شعبيته بقوّة بعد أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير عام 2011 وحديثه عن الثوار، إذ اتهمهم بأنهم مجموعة تمارس الجنس وتتعاطى المخدرات داخل ميدان التحرير.

وبعد نجاح الثورة المصرية وتغلبها على نظام مبارك، قام رواد مواقع التواصل الإجتماعي بإنشاء قائمة سوداء شبهت بقائمة العار، وأضافوا إسم طلعت زكريا الى هذه القائمة، نظرا لما قاله عن الثورة المصرية ومناصريها.