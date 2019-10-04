ديانا كرزون تفاجىء جمهورها بأغنيةً باللغة الكرديّة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 05:55 صباحاً - فاجأت الفنانة الأردنية ديانا كرزون جمهورها بطرحها أغنية باللغة الكرديّة للمرّة الأولى في مشوارها الفني. وحملت أغنية ديانا كرزون الجديدة عنوان “خاكي شيرين” ما يعني الأرض الجميلة أو الخصبة. وتعاونت ديانا كرزون، في أغنية “خاكي شيرين” مع هلكوت زاهير الذي كتب كلمات الأغنية ونفذ لحنها، وهي من وتوزيع يلدان ئوركوزال ومكس بهدر سكباس ومامسترينك معمر توكماك.

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