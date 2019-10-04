كيف ردت هيفاء وهبي على متابعة قالت لها “انت وسخة”؟

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 05:55 صباحاً - يعرف عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عدم سكوتها عن الشتائم التي توجه لها وانها لا تتردد في رد الصاع صاعين لمن يتعدى حدوده معها.

وكانت هيفاء وهبي قد تعرضت مؤخرا لشتائم بألفاظ “خارجة” من بعض متابعيها عبر حسابها “إنستغرام”، وذلك بعد نشرها صورة من جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها.

ونشرت هيفاء وهبي لقطة جديدة من جلسة التصوير، بعد أنْ اقتصت من إحدى الصّور جسدها لنصفين، فبدت أكثر جرأة، وعلّقت قائلًة: “لو النوايا لها صوت ..يا فضيحة البشر!!، مين اكتر حدا بتتمنوا تعرفوا نواياه؟ وليش؟”.

وما إنْ بدأ المتابعون في التفاعل معها، حتى أطلّت متابعة قالت لها: “إنتي وسخة”، فردّت عليها هيفاء وهبي، قائلًة: “أكيد أكيد مش أوسخ منك”، ومن هنا تحوّلت الأمور من النقاش إلى سباب وشتائم وردود أفعال بين هيفاء وهبي ومتابعيها.