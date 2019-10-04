ظهور شاروخان العربي.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شاركت صفحة من معجبي النجم شاروخان، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مؤخرًا صور لرجل من الأردن يشبه نجم بوليود تمامًا، حيث يبدو وكأنه صورة طبق الأصل من ملك بوليوود.

الصورة التي انتشرت بشبكة الإنترنت، تبرز الشبه الكبير بين الرجل العربي والنجم الهندي صاحب الجماهيرية الكبيرة، رغم أنها ربما بعد 20 عامًا في المستقبل.

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تُظهر الصور الرجل، وهو يمشي في الشوارع بينما يطارده جمهور شاروخان SRK، من أجل صور سيلفي، حيث يمسك هاتفه بين يديه ويبدو سعيدًا جدًا بكل الاهتمام الذي يحظى به.

أحد المعجبين، نشر المزيد من التفاصيل حول الرجل، قائلًا إنه المصور أكرم العيساوي، حيث يُعرف أكرم أنه شاروخان العرب، وقد أجرى مقابلة مع قناة العربية حول هذا الموضوع في عام 2018. وقال إنه يقدر أنه يشبه الممثل ولكنه لا يحب كلمة “يشبهه”.

من ناحية أخرى، لم يعلن شاروخ عن مشروعه التالي منذ عام تقريبًا، ومن المتوقع أن نشاهده قريبًا في حلقة من برنامج My Next Guest مع المضيف ديفيد ليترمان David Letterman على منصة Netflix، حيث يشارك الممثل قصته ورحلته بدءًا من دلهي إلى آفاق الشهرة في مومباي.