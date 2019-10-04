عرض الفيلم المصرى بين بحرين فى مهرجان الفيلم العربي بألمانيا غدا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان الفيلم العربي بألمانيا عرض الفيلم المصرى "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة وذلك غدا السبت، وهو نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومى للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويأتى إيمانا بدور السينما المهم فى تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة فى المجتمعات المختلفة.

تدور أحداث الفيلم حول الحياة فى القرى وتسليط الضوء على المشاكل الخاصة بتلك الفئة المجتمعية، وحياتهم اليومية فى تلك المناطق، ويتناول عددًا من القضايا الاجتماعية مثل الختان، وغيرها من قضايا هذا المجتمع المنغلق على نفسه.

الفيلم من إخراج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم، وبطولة فاطمة عادل، ويارا جبران، وثراء جُبيل، ومحمود فارس، وعارفة عبد الرسول ولبنى ونس.