شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصرى بين بحرين فى مهرجان الفيلم العربي بألمانيا غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان الفيلم العربي بألمانيا عرض الفيلم المصرى "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة وذلك غدا السبت، وهو نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومى للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويأتى إيمانا بدور السينما المهم فى تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة فى المجتمعات المختلفة.
تدور أحداث الفيلم حول الحياة فى القرى وتسليط الضوء على المشاكل الخاصة بتلك الفئة المجتمعية، وحياتهم اليومية فى تلك المناطق، ويتناول عددًا من القضايا الاجتماعية مثل الختان، وغيرها من قضايا هذا المجتمع المنغلق على نفسه.
الفيلم من إخراج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم، وبطولة فاطمة عادل، ويارا جبران، وثراء جُبيل، ومحمود فارس، وعارفة عبد الرسول ولبنى ونس.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض الفيلم المصرى بين بحرين فى مهرجان الفيلم العربي بألمانيا غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.