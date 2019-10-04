رسالة وهدية من أمينة لصاحبة "خطبة التورتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة أمينة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة لـ"نيهال" صاحبة قصة "خطبة التورتة"، التي نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.

كتبت أمينة: "البنت القمر دى أبوتورته يا نيهال مايستهلكيش ارفعى راسك لأنك الكسبانة ان الحمد لله ربنا كشفه قبل ماتجيبى عيل ولا اتنين وبرضه هيسيبك لسبب تافه برضه، نيهال يوم فرحها مافرحتش، فرحك اللي جاي عندي".

تصدرت واقعة فسخ خطبة شاب وفتاة من محافظة الإسكندرية، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد أن نشرت صاحبة القصة تفاصيل ما تعرضت له من شريكها يوم حفل خطبتهما في إحدى قاعات المناسبات في المحافظة، ما أثار ردود فعل بين التعاطف مع الفتاة وتوجيه الاتهامات لخطيبها بتعمد إهانتها يوم الخطبة وتركها وحدها في قاعة الحفل.