رسالة مؤثرة من نجل صابرين في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر نور عبداللطيف، الابن الأكبر للفنانة صابرين، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورًا جمعته بوالدته، التي هنأها بعيد ميلادها.

كتب نور: "عيد ميلاد سعيد يا ظهري، وداعمتي، وأكتر واحدة أنا أعرفها جادة في شغلها".

تحتفل الفنانة صابرين اليوم بعيد ميلادها الثاني والخمسين، وقد ولدت في 4 أكتوبر 1967، وتألقت في السينما والدراما، لتصبح واحدة من أهم نجمات مصر. ​