محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر نور عبداللطيف، الابن الأكبر للفنانة صابرين، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورًا جمعته بوالدته، التي هنأها بعيد ميلادها.
كتب نور: "عيد ميلاد سعيد يا ظهري، وداعمتي، وأكتر واحدة أنا أعرفها جادة في شغلها".
تحتفل الفنانة صابرين اليوم بعيد ميلادها الثاني والخمسين، وقد ولدت في 4 أكتوبر 1967، وتألقت في السينما والدراما، لتصبح واحدة من أهم نجمات مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من نجل صابرين في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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