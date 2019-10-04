مي كساب تعلق على دورها في "الطيب والشرس واللعوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة لشخصية "زيزي اللعوب"، التي تقدمها في فيلم "الطيب والشرس واللعوب".

كتبت مي: "كتابتي عن الفيلم مجروحة لأنه فيلمي بس جمهوري اتعود مني على الصدق، بجد بأوعدكم بفيلم مختلف ضحك من أوله لأخره، فيلم لكل الأسرة، شكرًا لكل ممثل وكل فرد اشتغل في الفيلم، شكر من قلبي للمؤلف الموهوب رأفت رضا شكرًا المخرج الشاطر المهم جدًا رامي رزق الله شكرًا صديقي وأخويا المنتج إيهاب السرحاني علي ثقته الكبيرة فيا".

"الطيب والشرس واللعوب" تأليف رأفت رضا، إخراج رامي رزق الله، بطولة مي كساب، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام.