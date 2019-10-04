حمادة هلال يثير قلق جمهوره بصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أثار الفنان حمادة هلال قلق جمهوره على صحته، بعد صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"

نشر حمادة الصورة التي ظهر فيها وهو يربط يده اليمنى، وعلق عليها: "‏يا رب اجعل ليلة الجمعة كلها خير عليكم على أهلي ‏وأنا كمان بالمرة".

وانهالت التعليقات على حمادة هلال تطالبه بتفسير وضعه الصحي، وسبب ربطه يده، لكنه لم يرد.

وخاض حمادة هلال موسم رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول"، والذي امتازت شخصيته فيه بالكوميديا على عكس كل أدواره السابقة.