قريبا سأترك مصر.. أبرز ما قالته ياسمين صبري لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

فتحت الفنانة ياسمين صبري باب الأسئلة على حسابها الشخصي بـ "إنستجرام"، وهي عادة تحرص عليها دومًا على حسابها.

نرصد لكم في هذا التقرير أهم ما قالته ياسمين صبري ردًا على أسئلة جمهورها:

- أحب دانييلا سمعان، ولم أغضب من سخرية البعض من فيديو أكلي للسمك.

- الحياة العائلية أهم عندي من الفن، والكاريزما نوعان نوع ملكة من الله، ونوع آخر من الممكن العمل عليها واكتسابها.

- أكثر ما يفرحني، شيء قريب لقلبي، والقطط، والمال لا يشتري السعادة، إنه يشتري الراحة.

- طلبت أن تكون العلاقة متحفظة بين علي وداليدا في مسلسل "حكايتي".

- الرياضة والجيم في دمي، وأهم درس تعلمته في حياتي أن جميعنا يحتاج الحب.

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- أفضل مقولة أؤمن بها هي "أجمل ما بالحياة قلبًا تحكي له ما تشاء".

- أنا أحب السفر، وقريبًا سأعيش برا مصر.

- أكثر ما يلفت انتباهي في أي شخص هي ثقته بنفسه.

- لندن هي أقرب مكان لقلبي، وأحلم بمكسيكو، وأهرب من الضغط باليوجا والتأمل.

- أحب الصيد، ولكن لا أصطاد الطيور.

- لم أغضب من الانتقادات على فستاني في الجونة، فستان و"مظبطش" بسيطة خالص، فرحت بس إنه مش عريان.

- أمارس رياضة السباحة من عمر 4 سنوات، ونيمار ضيع نفسه، ولا أعتقد أنه سعيد الآن.​