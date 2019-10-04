ساندي تسخر من "خطبة أبو تورتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: سخرت الفنانة ساندي من القصة الشهيرة لعريس "التورتة"، بصورة لها، ارتدت فيها فستان زفاف. كتبت ساندي في تعليقها على الصورة: "أنا بفكر أعمل فرح ومجيبش تورتة لخاله يتعب ولا حاجة". وتصدرت واقعة فسخ خطبة شاب وفتاة من محافظة الإسكندرية، خلال الأيام الماضية، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صاحبة القصة تفاصيل ما تعرضت له من شريكها يوم حفل خطبتهما في إحدى قاعات المناسبات في المحافظة، ما أثار ردود فعل بين التعاطف مع الفتاة وتوجيه الاتهامات لخطيبها بتعمد إهانتها يوم الخطبة وتركها وحدها في قاعة الحفل.

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