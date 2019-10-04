بالصور.. عرض وندوة لفيلم"ورد مسموم" بسينما بلاك أند وايت

أقامت أكاديمية "بلاك أند وايت"، لصناعة السينما والإعلام، برئاسة المخرج أحمد سامح، مساء أمس الخميس، عرضًا لفيلم" ورد مسموم"، بقاعة السينما الخاصة بالأكاديمية، وعقدت عقب ذلك ندوة خاصة، بحضور أحمد فوزى صالح مؤلف ومخرج العمل وزوجته التى توجه لها بالشكر لكونها داعمة له ومشاركة فى إنتاج الفيلم.



كان من بين الحضور الفنان هشام المليجي، والفنان الشاب محمد سمير، وعدد من الصحفيين، وقد أدار الندوة الناقد السينمائي رامى المتولي، والذى فتح باب المناقشة والتساؤلات حول كيفية صناعة الفيلم مع المشاهدين، الذين طرحوا وجهات نظرهم المختلفة حول الفيلم، من حيث المضمون وطريقة

التناول، والنهاية التى اختلفوا حولها، واختتمت فعاليات الندوة بإلتقاط عدد من الصور التذكارية.يأتى ذلك ضمن برنامج "عروض الأفلام" للجمهور العام، الذى تنظمه سينما أكاديمية "بلاك أند وايت"، لأفلام مختاره محلية وعالمية، بإشراف مروان الزهيري منسق عروض الأفلام بالأكاديمية، حيث يعقب كل فيلم ندوة مع أحد صانعي الفيلم وناقد سينمائي، يتم خلالها مناقشة مفتوحة مع المشاهدين حول تفاصيل الفيلم.