النصب على الممثلة إيشا شارفاني

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

اعتقلت شرطة دلهي ثلاثة أشخاص قاموا بالنصب على ممثلة بوليوود ايشا شارفاني بانتحال صفة مأموري ضرائب.

وقالت الشرطة إن العصابة استطاعت أن تستولي من الممثلة التي تعيش الآن في بيرث بأستراليا، مبلغ يُقدر بـ 5700 دولار أسترالي، وأضافت أن وحدة من شرطة الجرائم الإلكترونية هي من قامت بالاعتقالات.

بيان الشرطة جاء فيه: “تلقينا بلاغ من ايشا شارفاني صباح يوم 17 سبتمبر، تضمن أن أشخاص يتظاهرون بأنهم مسؤولون من هيئة الضرائب، أكدوا لها أنها تهربت من الضرائب، وسيتم القبض عليها إذا لم يتم دفع المبلغ على الفور.

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وأضاف البيان: المتصل أقنع الفنانة بمشاركة رقم محاسبها بعد بضع دقائق حصلت على اتصال من رقم من مكتب محاسبها، وعرف المتصل نفسه كموظف.

وبسحب البيان، احتال المتصل على الممثلة بأن أوهمها أنه حدث خطأ في الوقت الذي قدمت فيه عائداتها الضريبية، وأنهم لم يخبروها عن طلبات أرسلتها الحكومة الأسترالية.

شارفاني هي راقصة وممثلة هندية معاصرة. ظهرت فيعدد من أفلام بوليوود مثل ” Kisna” من إخراج سوبهاش غاي وبطولة فيفيك أوبروي وأنتونيلا بيرناث وإيشاو، وكذلك فيلم “Luck By Chance”.