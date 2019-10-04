انتقادات لثوب ايشواريا راي بـ«أسبوع الموضة» الباريسي.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

حضرت الممثلة الهندية ايشواريا راي باتشان أسبوع الموضة في باريس لأول مرة يوم السبت 28 سبتمبر، حيث لاقت إطلالتها ترحيب من كثيرين، إلا أن مصممة الأزياء الهندية ويندل رودريكس انتقدتها بشدة.

على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، نشر المصممة صورة مجمعة لأطلالة Aishwarya، وكتبت مُخاطبة “لوريال”: “رغم أن لديكم واحدة من أجمل السيدات على هذا الكوكب، تكون هذه هي الطريقة التي تظهر بها؟ اطردوا من قام بتصميم ثوبها”.

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أتفق مع رأي المصممة، العديد من متابعي استجرام، الذين علقوا على مشاركة رودريكس، كانت الممثلة ترتدي ثوب سموكي مطبع بالأزهار من تصميم المصمم جيامباتيستا فالي. كان ثوبًا عالي من العنق بأكمام طويلة منفوشة.

في معرض “Paris Fashion Week”، مشت إيشواريا على منصة أزياء “لوريال باريس لو ديفيلي” إلى جانب الممثلة إيفا لونجوريا، والمطربة البريطانية شيريل كول، وكاميلا كابيلو، وهيلين ميرين، وجيري هورنر، وأمبير هيرد، ودوتزين كرويس، وليا كيبديت.

الممثلة التي قدمت آخر أعمالها السينمائية في فيلم “فاني خان”، تعمل الآن على دبلجة شخصية أنجيلينا جولي في النسخة الهندية من فيلم Maleficent: Mistress of Evil.