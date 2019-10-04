وفاة المخرج شيام رامزي.. ملك الرعب في بوليود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

توفي المخرج الهندي شيام رامزي، الذي أخرج أفلام رعب مثل فييرانا وبورااني هافيلي في مومباي بسبب التهاب رئوي، عن عمر يناهز 67 عاماً.

كان المخرج الراحل واحداً من الإخوة السبعة أو “فرقة الأخوة” الذين نشطوا في السينما الهندية خلال السبعينيات والثمانينيات، واستطاع شيام أم يكون الفنان الرئيسي ورئيس هذه المجموعة، حيث أنتجوا عددًا من أفلام الرعب مثل دروزة وبورانا ماندير

تعود أصول إمبراطورية الرعب التي أنشأتها “فرقة الإخوة” إلى متجر إذاعي متواضع في كراتشي في الهند، حيث انتقلت إلى مومباي بعد التقسيم وقرر المخرج الدخول في أعمال إنتاج الأفلام.

حمل شيام رامسي شعلة أفلام الرعب خلال السبعينيات والثمانينيات. حتى بين إخوان رامزي ، كان يعتبر قائد المجموعة، كان مبتكرًا واستحوذ على جمهوره من خلال أعماله السينمائية.

يتألف الإخوة رامزي أيضًا من شيام وتولسي وكومار وكيشو وأرجون وغانغ وكاران. ينسب إليهم الفضل في تقديم أعمال وصفت باحتراف الرعب مثل “فيرانا” و “بوراني هافيلي” و “أنديرا”.

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كان رامسينجاني هو الذي تبنى الاسم الأخير رامساي واستمر في إنتاج أفلام مثل شهيد الأعظم بهاجت سينغ (1954) ورستم سوهراب (1963) ، والتي ظهرت على أيقونات الشاشة بريثفيراج كابور وسوريا.

عملت الأفلام مثل السحر على شباك التذاكر ، وجذب Ramsinghani جميع أبنائه السبعة - كومار ، تولسي ، شيام ، كيشو ، كيران ، جانجولي وأرجون - واحدًا تلو الآخر في صناعة الأفلام وولد رامزي براذرز.

لكنهم عانوا من خسائر عندما قصف إيك نانهي موني سي لادكي (1970) ، وبطولة كابور وشاتروغان سينها عند نافذة التذاكر.

وفقًا لكتاب Amborish Roychoudhury في عبادة خاصة بهم: Bollywood Beyond Box Office ، شاهد Tulsi و Shamam Ramsay الفيلم في مسرح مع الجمهور وأدركوا أن رد فعل الناس أقوى على مشهد معين.

في المشهد ، تدخل شخصية كابور ، التي ترتدي قناعًا وزيًا بشعًا ، متحفًا لسرقة شيء ما.

كان واحداً من الإخوة السبعة الذين كانوا ناشطين في السينما الهندية خلال السبعينيات والثمانينيات. اعتبر شيام رامزي الفنان الرئيسي ورئيس هذه المجموعة. أنتجوا عددًا من أفلام الرعب مثل دروزة وبورانا ماندير وفيرانا. ويكيبيديا (إنجليزية)