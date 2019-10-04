أروى جودة بفستان غريب من ورق الجرائد.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية أروى جودة، متابعيها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام بصورة غريبة.

أروى جودة، ظهرت في الصورة بفستان مكون من ورق الجرائد ونسقت معه “مروحة” يد مصنوعة من الورق، وكذلك كاب مصنوع من الورق على شكل وردة.

إطلالة أروى جودة الغريبة لم تعلق عليها ولم تكشف سر ظهورها بها أو أنها ترويج لجلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

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من ناحية أخرى انضمت الفنانة أروى جودة، مؤخرا لبطولة فيلم “عقد الخواجة” والذي بدأ القائمون عليه التحضير له منذ أسابيع قليلة، وتم التعاقد مع عدد كبير من النجوم للمشاركة به آخرهم الفنان السورى معتصم النهار.

ويشارك في بطولة “عقد الخواجة” باسل خياط، وأحمد الفيشاوي، وهيفاء وهبي وأحمد داود، ومن تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وكان آخر أعمال أروى جودة، مسلسل “صانع الأحلام” الذي ‏عُرض ‏في شهر رمضان ‏‏2019، مع مكسيم خليل وإيلي متري ورنا ريشه وطوني عيسى ومي سليم وجيسي ‏عبدو، ‏من إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف بشار ‏عباس، ورغم أن المسلسل لم يحقق نسبة مشاهدة عالية لكثافة الأعمال في رمضان إلا أن النقاد أشادوا به.‏